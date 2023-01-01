Биография

Тахар Рахим – актер, родился 4 июля 1981 года. Лауреат премии «Сезар» за роль в кинокартине «Пророк». Фильмография артиста насчитывает более 20 полнометражных игровых и документальных кинолент и сериалов. В 2005 году стал выпускником одного из старейших университетов Франции, Монпелье. Первым фильмом Тахара Рахима стала картина «Тахар, студент». Телефильм показали по национальному каналу Франции. После окончания первого вуза продолжил изучение сценического искусства в Париже. В 2007 году вышел на экраны телесериал «Община». Рахим был утвержден на роль Язида Фикри после многочисленных проб. Широкую известность и признание актеру принесла роль в криминальной драме «Пророк» (2009) режиссера Жака Одиара. Кинолента получила 9 премий «Сезар», премию Британской киноакадемии и две премии Европейской киноакадемии, была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь» и «Оскар» (в номинации лучший фильм на иностранном языке). В 2011 году вышли четыре картины с участием актера, среди которых приключенческий фильм «Черное золото». В 2013 году главную роль актер сыграл в фильме «Осведомитель». В 2018 году вышел фильм «Мария Магдалина». Одну из главных ролей Тахар Рахим исполнил в драме «Реальная любовь в Нью-Йорке» (2019).