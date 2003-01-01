Праздник Эйприл (фильм, 2003) смотреть онлайн

Сюжет

Эйприл Бернс - ветреная 21-летняя девушка с очень большими проблемами. Без особого желания она приглашает свое, не совсем обычное, семейство на обед в День Благодарения. Ее бойфренд Бобби очень хотел помочь в приготовлении обеда, но девушка выставила его за порог.



Решив приготовить традиционную индейку, Эйприл обнаруживает, что по «закону подлости», ее духовка не работает. И девушке приходится просить своих весьма эксцентричных соседей о помощи в приготовлении индейки. А в это время семейство Бернс начинает свое путешествие из провинции штата Пенсильвания в Нью-Йорк.



Папа Эйприл, Джим Бернс всю дорогу пытается убедить семью, что день пройдет отлично. Однако, мамаша девушки, Джой, имеет на этот счет большие сомнения и охотно их высказывает вслух. Сестра-подросток и младший брат тоже не в восторге от этого путешествия, так как зажаты на заднем сидении машины между бабулей и пакетами с едой в дорогу. И пока автомобиль Бернсов приближается к Нью-Йорку, страсти внутри него накаляются нешуточным образом.



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