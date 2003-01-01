Праздник Эйприл (фильм, 2003) смотреть онлайн
Сюжет
Эйприл Бернс - ветреная 21-летняя девушка с очень большими проблемами. Без особого желания она приглашает свое, не совсем обычное, семейство на обед в День Благодарения. Ее бойфренд Бобби очень хотел помочь в приготовлении обеда, но девушка выставила его за порог.
Решив приготовить традиционную индейку, Эйприл обнаруживает, что по «закону подлости», ее духовка не работает. И девушке приходится просить своих весьма эксцентричных соседей о помощи в приготовлении индейки. А в это время семейство Бернс начинает свое путешествие из провинции штата Пенсильвания в Нью-Йорк.
Папа Эйприл, Джим Бернс всю дорогу пытается убедить семью, что день пройдет отлично. Однако, мамаша девушки, Джой, имеет на этот счет большие сомнения и охотно их высказывает вслух. Сестра-подросток и младший брат тоже не в восторге от этого путешествия, так как зажаты на заднем сидении машины между бабулей и пакетами с едой в дорогу. И пока автомобиль Бернсов приближается к Нью-Йорку, страсти внутри него накаляются нешуточным образом.
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Информация
Рейтинг
- ПХРежиссёр
Питер
Хеджес
- Актриса
Кэти
Холмс
- ДЛАктёр
Дерек
Люк
- Актёр
Оливер
Платт
- Актриса
Элисон
Пилл
- Актёр
Джон
Галлахер мл.
- Актриса
Патриша
Кларксон
- ЭДАктриса
Элис
Драммонд
- ВБАктёр
Виталий
Баганов
- ЛУАктриса
Лилиас
Уайт
- ИУАктёр
Исайя
Уитлок мл.
- Актёр
Адриан
Мартинес
- СБАктриса
Сьюзэн
Брюс
- ПХСценарист
Питер
Хеджес
- ААПродюсер
Алексис
Алексаниан
- ДДПродюсер
Дайян
Дрейер
- ККПродюсер
Кэролайн
Каплан
- ДСПродюсер
Джон
С. Лайонс
- ДСПродюсер
Джонатан
Серинг
- Продюсер
Гари
Виник
- ДСПродюсер
Джон
Слосс
- ШРХудожник
Шеннон
Роберт Бауэн
- ТРОператор
Тами
Рейкер
- СМКомпозитор
Стефин
Мерритт