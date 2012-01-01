Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
9.52012, Chinese Zodiac
Боевики118 мин6+
Сюжет
Охота на сокровища продолжается — Джеки Чан возрождает знаменитую франшизу спустя 20 лет после второй части. Во время Второй Опиумной войны Летний дворец в Пекине ограбили, Среди пропавших тогда артефактов — 12 бронзовых скульптур, символизирующих знаки зодиака. Корпорация MP поручает охотни�ку за сокровищами Джей Си разыскать таинственные сокровища. Тот отправляется в путешествие по всему миру с командой напарников, среди которых есть технические специалисты, молодая археологиня и дальняя родственница капитана корабля, отвечавшего за разграбление дворца.
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Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Джеки
Чан
- Актёр
Джеки
Чан
- Актёр
Квон
Сан-у
- ЛФАктёр
Ляо
Фань
- ЯСАктриса
Яо
Синтун
- ЧЛАктриса
Чжан
Ланьсинь
- ЛВАктриса
Лора
Вайссбеккер
- Актёр
Оливер
Платт
- ШЦАктриса
Шу
Ци
- ДУАктёр
Дэниэл
�У
- Сценарист
Джеки
Чан
- ФЧСценарист
Фрэнки
Чан
- ЭТСценарист
Эдвард
Тан
- Продюсер
Джеки
Чан
- АЛПродюсер
Альберт
Ли
- ЭЖПродюсер
Эсмонд
Жэнь
- БТПродюсер
Барби
Тун
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- Художник
Джеки
Чан
- ЯЧМонтажёр
Яу
Чи-Вай
- Оператор
Джеки
Чан
- НМО�ператор
Нг
Ман-Чин
- БНОператор
Бен
Нотт
- ВВОператор
Вон
Вин-Хун
- ГЧКомпозитор
Гари
Чейз
- НВКомпозитор
Нэйтан
Ван