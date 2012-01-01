Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Охота на сокровища продолжается — Джеки Чан возрождает знаменитую франшизу спустя 20 лет после второй части. Во время Второй Опиумной войны Летний дворец в Пекине ограбили, Среди пропавших тогда артефактов — 12 бронзовых скульптур, символизирующих знаки зодиака. Корпорация MP поручает охотни�ку за сокровищами Джей Си разыскать таинственные сокровища. Тот отправляется в путешествие по всему миру с командой напарников, среди которых есть технические специалисты, молодая археологиня и дальняя родственница капитана корабля, отвечавшего за разграбление дворца.



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