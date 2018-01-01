Биография

Квон Сан-у — южнокорейский актер и модель. Лауреат премий SBS Drama Awards, Baeksang Arts Awards, Grand Bell Awards, Mnet 20's Choice Awards и других азиатских наград в сфере кино и телевидения. Родился в Тэджоне 5 августа 1976 года. Пробился в мир кинематографа из модельного бизнеса. Но поначалу он получал проходные роли в непопулярных проектах. Актер стал известным в начале 2000-х годов после игры в романтической комедии «Моя подруга — репетитор». Снимался в кинокартинах, сериалах и в авторском кино. Также актер создал косметическую компанию Natural Tears. Он является владельцем кафе в Южной Корее и основным акционером шикарного отеля на Бали. Квон Сан-у известен по работе в сериалах «Лестница в небеса», «Грустная песня любви», «Безнадежная любовь», «Гении медицины», «Королева амбиций», «Искушение», «Королева детектива», «Выход на поклон», «Почему она?». Он сыграл в кинолентах «Однажды в школе», «Печальная история любви», «Необстрелянные», «Боль», «Подмена».