Хитмен 2 (фильм, 2025) смотреть онлайн

Художник комиксов, в прошлом работавший в спецслужбах, находится в творческом кризисе. Но когда одну из его идей используют реальные террористы, ему придется вновь вспомнить старые навыки. «Хитмен 2» (2025) — корейский комедийный боевик о том, как сложно убежать от прошлого.



Ким Пончун — автор популярного вебтуна о суперагенте Чуне, снискавшего любовь читателей. Но мало кто знает, что вдохновение для захватывающих шпионских историй он черпает из своего же прошлого в спецслужбах. Настает время браться за второй сезон комикса, и Пончун вынужден выдумывать новые сюжеты, которые совсем не нравятся фанатам. Тем временем в стране случается настоящая террористическая атака, в точности повторяющая сюжет из второго сезона. Национальная разведывательная служба обвиняет Пончуна в содействии преступникам, так что бывшему агенту предстоит изрядно постараться, чтобы вернуть себе доброе имя.



О его приключениях расскажет «Хитмен 2». Фильм 2025 года



