Хитмен 2 (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме
Художник комиксов, в прошлом работавший в спецслужбах, находится в творческом кризисе. Но когда одну из его идей используют реальные террористы, ему придется вновь вспомнить старые навыки. «Хитмен 2» (2025) — корейский комедийный боевик о том, как сложно убежать от прошлого.
Ким Пончун — автор популярного вебтуна о суперагенте Чуне, снискавшего любовь читателей. Но мало кто знает, что вдохновение для захватывающих шпионских историй он черпает из своего же прошлого в спецслужбах. Настает время браться за второй сезон комикса, и Пончун вынужден выдумывать новые сюжеты, которые совсем не нравятся фанатам. Тем временем в стране случается настоящая террористическая атака, в точности повторяющая сюжет из второго сезона. Национальная разведывательная служба обвиняет Пончуна в содействии преступникам, так что бывшему агенту предстоит изрядно постараться, чтобы вернуть себе доброе имя.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Боевик
КачествоFull HD
Рейтинг
- ЧВРежиссёр
Чхве
Вон-соп
- Актёр
Квон
Сан-у
- ЧДАктёр
Чон
Джун-хо
- ХСАктриса
Хвану
Сыль-хе
- ЛИАктёр
Ли
И-гён
- ЛДАктриса
Ли
Джи-вон
- КСАктёр
Ким
Сон-о
- ХДАктриса
Хан
Джи-ын
- ЛСАктёр
Ли
Сун-вон
- ЛДАктёр
Ли
Джун-хёк
- РЁАктёр
Рю
Ён-сок
- ЧДАктёр
Чхве
Дон-гу
- КХАктёр
Ким
Хан-джун
- ЧДАктриса
Чхве
Джи-у
- ЧВСценарист
Чхве
Вон-соп
- ЧВПродюсер
Чхве
Вон-соп
- Продюсер
Квон
Сан-у
- ПККомпозитор
Пак
Ки-хон