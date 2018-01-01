Wink
Фильмы
Хитмен 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Хитмен 2»

Актёры и съёмочная группа фильма «Хитмен 2»

Режиссёры

Чхве Вон-соп

Чхве Вон-соп

Choi Won-seop
Режиссёр

Актёры

Квон Сан-у

Квон Сан-у

Kwon Sang-woo
АктёрJoon
Чон Джун-хо

Чон Джун-хо

Jeong Joon-ho
АктёрDeok-gyoo
Хвану Сыль-хе

Хвану Сыль-хе

Hwangwoo Seul-hye
АктрисаMi-na
Ли И-гён

Ли И-гён

Lee Yi-gyeong
АктёрCheol
Ли Джи-вон

Ли Джи-вон

Lee Ji-won
АктрисаGa-yeong
Ким Сон-о

Ким Сон-о

Kim Seong-oh
АктёрJean Pierre/ Jang Cheol-ryong
Хан Джи-ын

Хан Джи-ын

Han Ji-eun
АктрисаHae-in
Ли Сун-вон

Ли Сун-вон

Lee Soon-won
АктёрYong-chool
Ли Джун-хёк

Ли Джун-хёк

Lee Joon-hyeok
АктёрPark Gyoo-man
Рю Ён-сок

Рю Ён-сок

Ryoo Yeon-seok
АктёрRight-hand man
Чхве Дон-гу

Чхве Дон-гу

Choi Dong-goo
АктёрIssue King
Ким Хан-джун

Ким Хан-джун

Kim Han-joon
АктёрSasha
Чхве Джи-у

Чхве Джи-у

Choi Ji-woo
АктрисаDoctor

Сценаристы

Чхве Вон-соп

Чхве Вон-соп

Choi Won-seop
Сценарист

Продюсеры

Чхве Вон-соп

Чхве Вон-соп

Choi Won-seop
Продюсер
Квон Сан-у

Квон Сан-у

Kwon Sang-woo
Продюсер

Композиторы

Пак Ки-хон

Пак Ки-хон

Park Gi-heon
Композитор