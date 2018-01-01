Актёры и съёмочная группа фильма «Хитмен 2»
Режиссёры
Актёры
АктёрJoon
Квон Сан-уKwon Sang-woo
АктёрDeok-gyoo
Чон Джун-хоJeong Joon-ho
АктрисаMi-na
Хвану Сыль-хеHwangwoo Seul-hye
АктёрCheol
Ли И-гёнLee Yi-gyeong
АктрисаGa-yeong
Ли Джи-вонLee Ji-won
АктёрJean Pierre/ Jang Cheol-ryong
Ким Сон-оKim Seong-oh
АктрисаHae-in
Хан Джи-ынHan Ji-eun
АктёрYong-chool
Ли Сун-вонLee Soon-won
АктёрPark Gyoo-man
Ли Джун-хёкLee Joon-hyeok
АктёрRight-hand man
Рю Ён-сокRyoo Yeon-seok
АктёрIssue King
Чхве Дон-гуChoi Dong-goo
АктёрSasha
Ким Хан-джунKim Han-joon
АктрисаDoctor