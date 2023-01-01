Королева детектива (сериал, 2017) смотреть онлайн бесплатно
- 16+60 мин
Королева детектива
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+60 мин
Королева детектива
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+61 мин
Королева детектива
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+61 мин
Королева детектива
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+60 мин
Королева детектива
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+61 мин
Королева детектива
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+60 мин
Королева детектива
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+61 мин
Королева детектива
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+60 мин
Королева детектива
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+60 мин
Королева детектива
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+61 мин
Королева детектива
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+60 мин
Королева детектива
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+60 мин
Королева детектива
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+60 мин
Королева детектива
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+60 мин
Королева детектива
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+60 мин
Королева де�тектива
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Ю Сор-ок обожает детективные романы. Она всегда хотела стать детективом, но с мечтой пришлось расстаться после замужества. А муж Сор-ок - прокурор. Но от призвания так просто не отвертишься, поэтому когда женщина встречает молодого следователя, ей с�нова хочется реализовать свою мечту, и они решают расследовать дела вместе.
Все сезоны сериала Королева детектива смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыКриминал, Драмы, Детективы
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.3 IMDb