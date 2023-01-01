Королева детектива
Wink
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Королева детектива
8.92017, Churiui yeowang 2 сезона
Драмы, Криминал16+

Королева детектива (сериал, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Ю Сор-ок обожает детективные романы. Она всегда хотела стать детективом, но с мечтой пришлось расстаться после замужества. А муж Сор-ок - прокурор. Но от призвания так просто не отвертишься, поэтому когда женщина встречает молодого следователя, ей снова хочется реализовать свою мечту, и они решают расследовать дела вместе.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.3 IMDb