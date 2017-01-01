Королева детектива (сериал, 2017) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Королева детектива. Сезон 1. Серия 8
8.92017, Churiui yeowang
Драма, Криминал16+

О сериале

Ю Сор-ок обожает детективные романы. Она всегда хотела стать детективом, но с мечтой пришлось расстаться после замужества. А муж Сор-ок - прокурор. Но от призвания так просто не отвертишься, поэтому когда женщина встречает молодого следователя, ей снова хочется реализовать свою мечту, и они решают расследовать дела вместе.

Страна
Южная Корея
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.3 IMDb