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Королева детектива
1-й сезон

Королева детектива (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

8.92017, Churiui yeowang 16 серий
Драма, Криминал16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Ю Сор-ок обожает детективные романы. Она всегда хотела стать детективом, но с мечтой пришлось расстаться после замужества. А муж Сор-ок - прокурор. Но от призвания так просто не отвертишься, поэтому когда женщина встречает молодого следователя, ей снова хочется реализовать свою мечту, и они решают расследовать дела вместе.

Страна
Южная Корея
Жанр
Криминал, Драма, Детектив

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.3 IMDb