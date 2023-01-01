Почему она? (сериал, 2022) смотреть онлайн

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Вместо того, чтобы стать партнером в крупной фирме, амбициозная женщина-адвокат вынуждена преподавать право. Южнокорейский сериал «Почему она?» доступен на Wink: остросюжетный детектив от известного режиссера Пак Су-джина.



О Су-джэ — опытный специалист, и ее мечта стать партнером в престижной компании не знает преград. Она неустанно трудится, чтобы достичь своих целей, вдохновляясь своими амбициями и стремлением к спр�аведливости. Однако когда один из проектов женщины принимает неожиданный поворот и все усилия кажутся напрасными, ей приходится принять должность преподавателя в местной юридической школе. О Су-джэ старается адаптироваться к новой роли, хотя понижение в статусе продолжает давить на нее. Но лишь после встречи со студентом Гон Чаном главная героиня начинает чувствовать облегчение.



Не терпится узнать, сможет ли О Су-джэ вернуть свою прежнюю позицию в компании, или же влиятельные люди будут продолжать оказывать на нее давление? Тогда не пропустите интригующий сериал «Почему она?»: дорама (2022) с русской озвучкой онлайн ждет вас на видеосервисе Wink!



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