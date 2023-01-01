Почему она? (сериал, 2022) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+76 мин
Почему она?
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+61 мин
Почему она?
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+64 мин
Почему она?
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+60 мин
Почему она?
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+66 мин
Почему она?
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+61 мин
Почему она?
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+65 мин
Почему она?
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+61 мин
Почему она?
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+65 мин
Почему она?
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+61 мин
Почему она?
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+64 мин
Почему она?
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+64 мин
Почему она?
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+65 мин
Почему она?
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+64 мин
Почему она?
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+70 мин
Почему она?
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+61 мин
Почему она?
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Вместо того, чтобы стать партнером в крупной фирме, амбициозная женщина-адвокат вынуждена преподавать право. Южнокорейский сериал «Почему она?» доступен на Wink: остросюжетный детектив от известного режиссера Пак Су-джина.
О Су-джэ — опытный специалист, и ее мечта стать партнером в престижной компании не знает преград. Она неустанно трудится, чтобы достичь своих целей, вдохновляясь своими амбициями и стремлением к спр�аведливости. Однако когда один из проектов женщины принимает неожиданный поворот и все усилия кажутся напрасными, ей приходится принять должность преподавателя в местной юридической школе. О Су-джэ старается адаптироваться к новой роли, хотя понижение в статусе продолжает давить на нее. Но лишь после встречи со студентом Гон Чаном главная героиня начинает чувствовать облегчение.
Не терпится узнать, сможет ли О Су-джэ вернуть свою прежнюю позицию в компании, или же влиятельные люди будут продолжать оказывать на нее давление? Тогда не пропустите интригующий сериал «Почему она?»: дорама (2022) с русской озвучкой онлайн ждет вас на видеосервисе Wink!
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыМелодрамы, Детективы
Рейтинг
- ПСРежиссёр
Пак
Су-джин
- СХАктриса
Со
Хён-джин
- ХИАктёр
Хван
Ин-ёп
- ПИАктёр
Пэ
Ин-хёк
- ХДАктёр
Хо
Джун-хо
- ЛГАктёр
Ли
Гю-сон
- ЧСАктёр
Чи
Сын-хён
- СДАктёр
Со
Джин-вон
- ЧДАктёр
Чо
Даль-хван
- ЛГАктёр
Ли
Гён-ён
- КДАктриса
Ким
Джэ-хва
- НДАктриса
Нам
Джи-хён
- Актёр
Квон
Сан-у
- ЛТАктёр
Ли
Тхэ-сон
- ЧЁАктёр
Чо
Ён-джин
- ХУАктёр
Хон
У-джин
- КХАктёр
Ким
Хан-джун
- ВХАктёр
Вон
Хён-хун
- ЮСАктёр
Юн
Сон-вон
- КХАктёр
Квон
Хёк-сон
- ЛЯАктриса
Ли
Ян-хи
- ЛДАктёр
Ли
Дон-гю
- КДСценарист
Ким
Джи-ын