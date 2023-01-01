Почему она? (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Приглашаем окунуться в мир интриг, драмы и романтики вместе с захватывающим южнокорейским проектом «Почему она?». Сериал, 1 сезон которого доступен в отличном качестве, ждет вас на Wink.



В первом сезоне вы познакомитесь с О Су-джэ — успешной женщиной-адвокатом, всегда добивающейся победы в суде. Однако ее блестящая карьера рушится, когда главная героиня втягивается в загадочную смерть жертвы преступления. О Су-джэ вынуж�дена стать преподавателем права на юридическом факультете, где знакомится с Гон Чаном — первокурсником, которого она однажды спасла от ложного обвинения. Вместе они начинают расследование, которое постепенно приводит их к неожиданным открытиям, предательствам и интригам.



Смогут ли герои найти истину и справедливость, узнаете в романтическом детективе «Почему она?». Дорама, смотреть онлайн с русской озвучкой которую вы можете прямо сейчас, доступна на видеосервисе Wink!



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