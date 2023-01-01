Почему она? (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+76 мин
Почему она?
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+61 мин
Почему она?
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+64 мин
Почему она?
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+60 мин
Почему она?
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+66 мин
Почему она?
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+61 мин
Почему она?
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+65 мин
Почему она?
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+61 мин
Почему она?
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+65 мин
Почему она?
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+61 мин
Почему она?
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+64 мин
Почему она?
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+64 мин
Почему она?
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+65 мин
Почему она?
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+64 мин
Почему она?
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+70 мин
Почему она?
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+61 мин
Почему она?
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Приглашаем окунуться в мир интриг, драмы и романтики вместе с захватывающим южнокорейским проектом «Почему она?». Сериал, 1 сезон которого доступен в отличном качестве, ждет вас на Wink.
В первом сезоне вы познакомитесь с О Су-джэ — успешной женщиной-адвокатом, всегда добивающейся победы в суде. Однако ее блестящая карьера рушится, когда главная героиня втягивается в загадочную смерть жертвы преступления. О Су-джэ вынуж�дена стать преподавателем права на юридическом факультете, где знакомится с Гон Чаном — первокурсником, которого она однажды спасла от ложного обвинения. Вместе они начинают расследование, которое постепенно приводит их к неожиданным открытиям, предательствам и интригам.
Смогут ли герои найти истину и справедливость, узнаете в романтическом детективе «Почему она?». Дорама, смотреть онлайн с русской озвучкой которую вы можете прямо сейчас, доступна на видеосервисе Wink!
Сериал Почему она? 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыМелодрамы, Детективы
Рейтинг
- ПСРежиссёр
Пак
Су-джин
- СХАктриса
Со
Хён-джин
- ХИАктёр
Хван
Ин-ёп
- ПИАктёр
Пэ
Ин-хёк
- ХДАктёр
Х�о
Джун-хо
- ЛГАктёр
Ли
Гю-сон
- ЧСАктёр
Чи
Сын-хён
- СДАктёр
Со
Джин-вон
- ЧДАктёр
Чо
Даль-хван
- ЛГАктёр
Ли
Гён-ён
- КДАктриса
Ким
Джэ-хва
- НДАктриса
Нам
Джи-хён
- Актёр
Квон
Сан-у
- ЛТАктёр
Ли
Тхэ-сон
- ЧЁАктёр
Чо
Ён-джин
- ХУАктёр
Хон
У-джин
- КХАктёр
Ким
Хан-джун
- ВХАктёр
Вон
Хён-хун
- ЮСАктёр
Юн
Сон-вон
- КХАктёр
Квон
Хёк-сон
- ЛЯАктриса
Ли
Ян-хи
- ЛДАктёр
Ли
Дон-гю
- КДСценарист
Ким
Джи-ын