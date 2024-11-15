Почему она? (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Адвокатесса О Су-джэ — профессионал высокого класса. Она упорно идёт к своим целям, движимая не только честолюбием, но и чувством справедливости. Девушка рассчитывала, что её сделают партнёром самой лучшей в Корее юридической фирмы, но вместо этого ей приходится стать преподавателем в школе права. У неё начинается роман со студентом, в прошлом несправедливо обвинённом в преступлении, который теперь изучает право, чтобы помогать таким же, как и он сам.

