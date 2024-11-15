Почему она? (сериал, 2022) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалыПочему она?1-й сезон13-я серия
Адвокатесса О Су-джэ — профессионал высокого класса. Она упорно идёт к своим целям, движимая не только честолюбием, но и чувством справедливости. Девушка рассчитывала, что её сделают партнёром самой лучшей в Корее юридической фирмы, но вместо этого ей приходится стать преподавателем в школе права. У неё начинается роман со студентом, в прошлом несправедливо обвинённом в преступлении, который теперь изучает право, чтобы помогать таким же, как и он сам.
СтранаЮжная Корея
ЖанрМелодрама, Детектив
КачествоFull HD
Время64 мин / 01:04
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ПСРежиссёр
Пак
Су-джин
- СХАктриса
Со
Хён-джин
- ХИАктёр
Хван
Ин-ёп
- ПИАктёр
Пэ
Ин-хёк
- ХДАктёр
Хо
Джун-хо
- ЛГАктёр
Ли
Гю-сон
- ЧСАктёр
Чи
Сын-хён
- СДАктёр
Со
Джин-вон
- ЧДАктёр
Чо
Даль-хван
- ЛГАктёр
Ли
Гён-ён
- КДАктриса
Ким
Джэ-хва
- НДАктриса
Нам
Джи-хён
- Актёр
Квон
Сан-у
- ЛТАктёр
Ли
Тхэ-сон
- ЧЁАктёр
Чо
Ён-джин
- ХУАктёр
Хон
У-джин
- КХАктёр
Ким
Хан-джун
- ВХАктёр
Вон
Хён-хун
- ЮСАктёр
Юн
Сон-вон
- КХАктёр
Квон
Хёк-сон
- ЛЯАктриса
Ли
Ян-хи
- ЛДАктёр
Ли
Дон-гю
- КДСценарист
Ким
Джи-ын