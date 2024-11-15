Почему она? (сериал, 2022) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Почему она?. Сезон 1. Серия 11
9.32022, Wae O Sujaeinga?
Детектив, Мелодрама16+

О сериале

Адвокатесса О Су-джэ — профессионал высокого класса. Она упорно идёт к своим целям, движимая не только честолюбием, но и чувством справедливости. Девушка рассчитывала, что её сделают партнёром самой лучшей в Корее юридической фирмы, но вместо этого ей приходится стать преподавателем в школе права. У неё начинается роман со студентом, в прошлом несправедливо обвинённом в преступлении, который теперь изучает право, чтобы помогать таким же, как и он сам.

Страна
Южная Корея
Жанр
Мелодрама, Детектив
Качество
Full HD
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

