Один путь
Wink
Фильмы
Один путь
7.32022, One Way
Боевики, Триллеры92 мин18+

Один путь (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Молодой и дерзкий преступник Фредди крадет партию наркотиков и крупную сумму денег у криминального авторитета. Убегая от преследователей, раненый Фредди садится на автобус в Калифорнийскую пустыню. Преступник звонит своей бывшей девушке-медику и просит ее о помощи, а она должна ему помочь — ведь ее призвание спасать жизни людей, даже если они ей неприятны.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Один путь»

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