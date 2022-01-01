Один путь (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Молодой и дерзкий преступник Фредди крадет партию наркотиков и крупную сумму денег у криминального авторитета. Убегая от преследователей, раненый Фредди садится на автобус в Калифорнийскую пустыню. Преступник звонит своей бывшей девушке-медику и просит ее о помощи, а она должна ему помочь — ведь ее призвание спасать жизни людей, даже если они ей неприятны.



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