Один путь (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Молодой и дерзкий преступник Фредди крадет партию наркотиков и крупную сумму денег у криминального авторитета. Убегая от преследователей, раненый Фредди садится на автобус в Калифорнийскую пустыню. Преступник звонит своей бывшей девушке-медику и просит ее о помощи, а она должна ему помочь — ведь ее призвание спасать жизни людей, даже если они ей неприятны.
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Информация
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
4.1 IMDb
- ЭБРежиссёр
Эндрю
Бейрд
- Актёр
Кевин
Бейкон
- Актёр
Машин
Ган Келли
- Актёр
Трэвис
Фиммел
- ДдАктриса
Дреа
де Маттео
- Актриса
Сторм
Рид
- РКАктёр
Риз
Койро
- ЛДАктёр
Луис
Да Силва мл.
- ДБАктёр
Дэнни
Бонен
- СБАктёр
Скотти
Бонен
- КОАктриса
К.Д.
О’Хэйр
- ТМАктёр
Томас
Мерфи
- БКСценарист
Бен
Конуэй
- КАПродюсер
Кэри
Андерсон
- ЭБПродюсер
Эндрю
Бейрд
- КБПродюсер
Кейси
Бранденстайн
- ЛДПродюсер
Луис
Да Силва мл.
- МБХудожник
Ма�рк
Бэнкинс
- ТЛХудожник
Том
Лисовски
- ТЭХудожница
Тора
Эфф
- РКомпозитор
Рафферти