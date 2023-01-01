Биография

Машин Ган Келли — популярный музыкант, оригинально сочетающий в своих песнях хип-хоп, рок и кантри. Параллельно с записью альбомов снимается в кино. Машин Ган Келли — это псевдоним Ричарда Колсона Бэйкера. Родился в Хьюстоне 22 апреля 1990 года. Ричард рос в не самой благополучной атмосфере. Отец-проповедник жестко контролировал сына во всем, а мать не уделяла ребенку особого внимания, а потом и вовсе ушла из семьи. Отдушину подросток находил в рэпе — в результате записал в домашних условиях микстейп, который принес ему некоторую известность среди местных поклонников хип-хопа. Выпустив несколько альбомов, Машин Ган Келли стал популярен не только в США, но и за пределами страны. Музыкой он себя не ограничивает — снялся уже почти в двадцати фильмах, многие из которых стали популярными. Как и многие непрофессиональные актеры, начинал с эпизодических ролей, тем не менее отметившись в таких известных фильмах, как «Птичий короб» и «Битва за Землю». Затем он сыграл одного из основателей группы Mötley Crüe в биографическом фильме «Грязь». Для него же записал основной саундтрек. Кроме того, он был одним из сценаристов и режиссеров для фильма «Доброго траура», в котором сыграл одну из главных ролей.