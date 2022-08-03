Миддлтон
Wink
Фильмы
Миддлтон

Миддлтон (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

8.32013, At Middleton
Мелодрама96 мин18+

О фильме

Эдит и Джордж привозят своих детей-подростков в колледж и даже представить не могут, что им уготовила судьба. А она припасла для них встречу, новое знакомство и любовь, которая разгорится на территории студенчества. Молодость и свобода кому угодно вскружат головы.

Страна
США
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb