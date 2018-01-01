Биография

Том Скеррит — американский актер, режиссер и продюсер. Обладатель премии «Эмми». Родился в Детройте 25 августа 1933 года. На пути к карьере в кино получил хорошее образование: окончил сначала Высшую школу МакКензи и университет Уэйна в родном Детройте, а потом — Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. На широких экранах он впервые появился в 29 лет, снявшись в военной драме «Военная охота». В последующие годы Том Скеррит снялся в более чем 160 фильмах и сериалах. Среди проектов с участием актера: «Гарольд и Мод», «Воры как мы», «Чужой», «Чирс», «Мертвая зона», «Сумеречная зона», «Биография», «Стальные магнолии», «Уилл и Грейс», «Закон и порядок. Специальный корпус», «Западное крыло», «Другая сестра», «Сладкая парочка», «Ищейка», «Братья и сестры», «Грабь награбленное», «Троянский конь», «Хорошая жена», «Белый воротничок» и «Голограмма для короля». Он также был одним из режиссеров телевизионных сериалов «Опасный залив» и «Частокол».