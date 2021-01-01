Наедине со смертью (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Неторопливая драма о пожилом мужчине, который отправляется в полное опасностей путешествие, узнав о своем неутешительном диагнозе. Хирург на пенсии Бен Гивенс все еще не может принять смерть любимой жены. Не прислушавшись к просьбам единственной дочери, он берет с собой верного пса Рекса и едет на охоту. Никто из его близких еще не знает, что у Бена обнаружен рак в терминальной стадии. Эта поездка должна стать для него последней — для этого он и взял с собой ружье. Но когда машина Бена ломается по дороге, а на Рекса нападает незнакомая собака, становится понятно, то с финальным решением придется повременить. Что еще ждет Гивенса в роковой поездке, расскажет фильм «Наедине со смертью» 2021 года — смотреть онлайн его можно на Wink.
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Информация
Рейтинг
- СЧРежиссёр
С.Дж.
Чиро
- ТСАктёр
Том
Скеррит
- Актриса
Мира
Сорвино
- ЭГАктриса
Энни
Гонсалес
- УДАктёр
Уолли
Далтон
- �ДКАктёр
Диего
Колли
- ВСАктриса
Виктория
Саммер Феликс
- ЖДАктёр
Жюль
Джонсон
- ЛДАктриса
Лорен
Дю При
- НСАктёр
Ник
Сэйдж Пальмиери
- ШМАктриса
Шарва
Мэйнард
- ДГСценарист
Дэвид
Гатерсон
- МЯПродюсер
Миша
Якупчак
- ЭФПродюсер
Элиза
Флаг
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Меншагин
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фролова
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Манетина
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- ИМАктёр дубляжа
Иван
Мишин
- РЛХудожник
Рональд
Лимон
- ССОператор
Себастьян
Скандиуцци
- ЛХКомпозитор
Лес
Холл