Мой ужин с Эрве (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.52018, My Dinner with Hervé
Драма101 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
О фильме
Звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж в биографической драме о культовом актере Эрве Вилешезе. В 1993 году журналист Дэнни Тэйт знакомится с Вилешезом, который давно не снимается и прожигает жизнь. Совместная попойка станет судьбоносной для героев. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb
- СДРежиссёр
Саша
Джерваси
- Актёр
Питер
Динклэйдж
- ДДАктёр
Джейми
Дорнан
- Актёр
Энди
Гарсиа
- Актриса
Мирей
Инос
- УЧАктриса
Уна
Чаплин
- ХУАктриса
Харриет
Уолтер
- Актёр
Дэвид
Стрэтэйрн
- Актёр
Дэниэл
Мейс
- АРАктёр
Алан
Рак
- СДСценарист
Саша
Джерваси
- ШМСценарист
Шон
Маколи
- ГБПродюсер
Гаррет
Баш
- Продюсер
Питер
Динклэйдж
- СДПродюсер
Саша
Джерваси
- ДУХудожница
Джули
Уайсс
- КЛМонтажёр
Кэрол
Литтлтон
- МАОператор
Мариза
Альберти