Мой ужин с Эрве (фильм, 2018) смотреть онлайн

Звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж в биографической драме о культовом актере Эрве Вилешезе. В 1993 году журналист Дэнни Тэйт знакомится с Вилешезом, который давно не снимается и прожигает жизнь. Совместная попойка станет судьбоносной для героев. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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