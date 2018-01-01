Мой ужин с Эрве
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Мой ужин с Эрве

Мой ужин с Эрве (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.52018, My Dinner with Hervé
Драма101 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

О фильме

Звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж в биографической драме о культовом актере Эрве Вилешезе. В 1993 году журналист Дэнни Тэйт знакомится с Вилешезом, который давно не снимается и прожигает жизнь. Совместная попойка станет судьбоносной для героев. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Мой ужин с Эрве смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb