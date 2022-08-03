Когда мужчина любит женщину (фильм, 1994) смотреть онлайн бесплатно
8.81994, When a Man Loves a Woman
Драма, Мелодрама120 мин18+
О фильме
Идеальная семья. Упоительное счастье. Настоящая любовь. После стольких лет, прожитых вместе, Майклу казалось, что он знает о жене все. Однако у Элис оставалось нечто, о чем она не могла рассказать даже ему. Если эта тайна раскроется, идеальная семья и упоительное счастье превратятся в руины. Останется только любовь. Но сумеет ли она выдержать такое испытание?
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ЛМРежиссёр
Луис
Мандоки
- Актёр
Энди
Гарсиа
- Актриса
Мег
Райан
- Актриса
Эллен
Бёрстин
- Актриса
Тина
Мажорино
- Актриса
Мэй
Уитман
- ЛТАктриса
Лорен
Том
- Актёр
Филип
Сеймур Хоффман
- ЮРАктёр
Юджин
Роч
- ГСАктриса
Гейл
Стрикленд
- СБАктёр
Стивен
Брилл
- РБСценарист
Рональд
Бэсс
- ЭФСценарист
Эл
Фрэнкен
- ДЭПродюсер
Джон
Эвнет
- РБПродюсер
Рональд
Бэсс
- ЭФПродюсер
Эл
Фрэнкен
- ССХудожник
Стив
Сэклад
- ЛМХудожница
Линда
М. Басс
- КЛХудожница
Кара
Линдстрём
- ГКМонтажёр
Гарт
Крэвен
- ЛКОператор
Лайош
Кольтаи
- ЗПКомпозитор
Збигнев
Прайснер