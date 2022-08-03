Когда мужчина любит женщину (фильм, 1994) смотреть онлайн бесплатно

Идеальная семья. Упоительное счастье. Настоящая любовь. После стольких лет, прожитых вместе, Майклу казалось, что он знает о жене все. Однако у Элис оставалось нечто, о чем она не могла рассказать даже ему. Если эта тайна раскроется, идеальная семья и упоительное счастье превратятся в руины. Останется только любовь. Но сумеет ли она выдержать такое испытание?

