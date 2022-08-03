Когда мужчина любит женщину (фильм, 1994) смотреть онлайн бесплатно

Когда мужчина любит женщину
8.81994, When a Man Loves a Woman
Драма, Мелодрама120 мин18+

О фильме

Идеальная семья. Упоительное счастье. Настоящая любовь. После стольких лет, прожитых вместе, Майклу казалось, что он знает о жене все. Однако у Элис оставалось нечто, о чем она не могла рассказать даже ему. Если эта тайна раскроется, идеальная семья и упоительное счастье превратятся в руины. Останется только любовь. Но сумеет ли она выдержать такое испытание?

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
120 мин / 02:00

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb

