Биография

Мэй Уитман – актриса американского кино и дубляжа. Родилась в 1988 году. Карьеру начала с раннего детства. Мэй Маргарет – дочь актрисы дубляжа из Лос-Анджелеса. Место рождения и карьера матери сыграли роль в выборе профессии Мэй. Агентом артистки стал ее отец, и уже в возрасте двух лет она озвучила рекламный ролик. Образование девушка получила в Академии Рибета. Свою личную жизнь актриса не выставляет напоказ, она не замужем и детей не имеет. Хорошим другом звезды является актер Майлс Хейзер. Поклонники и журналисты считают их парой, так как артисты часто появляются вместе на фото в соцсетях. Дебютную роль Мэй Уитман исполнила в шесть лет в фильме «Когда мужчина любит женщину», обойдя на кинопробах около 700 претенденток. Игра юной актрисы понравилась критикам. Мег Райан стала первой экранной матерью Мэй. В роли родителей персонажей, сыгранных Уитман в детстве, также выступили Билл Пуллман, Джордж Клуни, Сандра Буллок. Наиболее успешны работы Мэй в жанре молодежных комедий. Одна из них – «Хорошо быть тихоней», в которой актриса сыграла одну из ведущих ролей. Фильм Мэй Уитман «Простушка» стал значимым в ее карьере. Она исполнила в нем главную роль. 27-летней артистке удалось воплотить образ школьницы. В фильмографии актрисы присутствуют успешные сериалы: «Друзья», «Отчаянные домохозяйки», «Анатомия страсти». Уитман активно занимается дубляжом. Она озвучила множество мультипликационных персонажей, сотрудничая со студией «Дисней».