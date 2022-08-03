Мятежник
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Мятежник

Мятежник (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

6.42019, The Rebels
Приключения82 мин18+

О фильме

Первый век нашей эры, Уэльс находится под властью Римской империи. Четверо подростков случайно убивают римского солдата и провоцируют восстание. Они вынуждены покинуть свою деревню и познать науку выживания среди дикой природы, чтобы не навлечь на себя гнев Рима.

Страна
Великобритания
Жанр
Приключения
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
3.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мятежник»