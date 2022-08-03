Мятежник (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Первый век нашей эры, Уэльс находится под властью Римской империи. Четверо подростков случайно убивают римского солдата и провоцируют восстание. Они вынуждены покинуть свою деревню и познать науку выживания среди дикой природы, чтобы не навлечь на себя гнев Рима.

