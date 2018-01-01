Последний викинг (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

852 год. Викинги завоевывают и грабят земли по всей Европе. Об их могуществе слагают легенды, в том числе и они сами. Поэтому каждый из них мечтает о путешествиях и богатстве, и Витарр - не исключение. Со своим кланом и семьей он прибывает в Британию. За обычными байками у костра их застают враспло�х, и выжить удается только Витарру. Ему приходится жить дальше, вынашивая планы мести. Хоть он и последний из клана, но он не один, потому что у викинга есть его верный соратник – меч.



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