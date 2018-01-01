Последний викинг (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
7.62018, The Lost Viking
Боевики, Приключения102 мин18+
Сюжет
852 год. Викинги завоевывают и грабят земли по всей Европе. Об их могуществе слагают легенды, в том числе и они сами. Поэтому каждый из них мечтает о путешествиях и богатстве, и Витарр - не исключение. Со своим кланом и семьей он прибывает в Британию. За обычными байками у костра их застают враспло�х, и выжить удается только Витарру. Ему приходится жить дальше, вынашивая планы мести. Хоть он и последний из клана, но он не один, потому что у викинга есть его верный соратник – меч.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыИсторические, Боевики, Приключения
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
3.9 IMDb
- ДРАктёр
Дин
Ридж
- РОАктёр
Росс
О’Хеннесси
- КБАктриса
Кезия
Берроуз
- ДГАктёр
Джеймс
Грум
- ИХАктёр
Иоан
Хефин
- КХАктёр
Кристофер
Хэмсон
- ЙВАктёр
Йен
Вирго
- ММАктриса
Мишель
Мактернан
- ДШСценарист
Дэвид
Шиллито
- ДШПродюсер
Дэвид
Шиллито
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- Актёр дубляжа
Василий
Зотов
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров