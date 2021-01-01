Этот фильм пока недоступен
Страна чудес Вилли (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Кровавый комедийный треш-хоррор с Николасом Кейджем, который за весь фильм не произносит ни слова. У простого американца на безлюдной трассе в штате Невада ломается машина. Ему на помощь приходит случайный автомеханик, который буксирует автомобиль в свою мастерскую в маленьком городке Хейсвилль. Но тут выясняется, что у героя нет наличных денег, а в городе – ни одного работающего банкомата. Чтобы расплатиться за шиномонтаж, он соглашается на предложение автомеханика выйти в ночную смену уборщиком в его когда-то популярном, а теперь заброшенном развлекательном центре. Механик запирает уборщика снаружи, и тут старые аниматронные куклы оживают и начинают охоту на случайную жертву. Да только не на того напали!
Страна чудес Вилли смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- КЛРежиссёр
Кевин
Льюис
- Актёр
Николас
Кейдж
- ЭТАктриса
Эмили
Тоста
- Актриса
Бет
Грант
- РРАктёр
Рик
Райц
- КУАктёр
Крис
Уорнер
- ККАктёр
Кай
Кадлец
- ККАктриса
Кэйли
Кауэн
- ДМАктёр
Джонатан
Мерседес
- ТХАктёр
Терэйл
Хилл
- КДАктёр
Кристиан
Дельгроссо
- ДОСценарист
Дж.
О. Парсонс
- ТСПродюсер
Тамара
Ступарич Де Ла Барра
- Продюсер
Николас
Кейдж
- ГКПродюсер
Грант
Крамер
- Продюсер
Марк
Дэймон
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- АМАктёр дубляжа
Артем
Маликов
- ДШХудожница
Дженнифер
Шрек
- РЛМонтажёр
Райан
Либерт
- ДНОператор
Дэвид
Ньюберт
- ЭМКомпозитор
Эмой
Мьюзик