Страна чудес Вилли
Wink
Фильмы
Страна чудес Вилли
8.12021, Willy's Wonderland
Ужасы, Комедии88 мин18+

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Страна чудес Вилли (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Кровавый комедийный треш-хоррор с Николасом Кейджем, который за весь фильм не произносит ни слова. У простого американца на безлюдной трассе в штате Невада ломается машина. Ему на помощь приходит случайный автомеханик, который буксирует автомобиль в свою мастерскую в маленьком городке Хейсвилль. Но тут выясняется, что у героя нет наличных денег, а в городе – ни одного работающего банкомата. Чтобы расплатиться за шиномонтаж, он соглашается на предложение автомеханика выйти в ночную смену уборщиком в его когда-то популярном, а теперь заброшенном развлекательном центре. Механик запирает уборщика снаружи, и тут старые аниматронные куклы оживают и начинают охоту на случайную жертву. Да только не на того напали!

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Ужасы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Страна чудес Вилли»

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