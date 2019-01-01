Несломленная (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Спастись любой ценой: леденящий душу триллер о журналистке, попавшей в руки свирепых сектантов.



Харпер — натуралистка и зарабатывает репортажами о природе и животных. Однажды погоня за красным �оленем приводит ее в глубь леса, где девушка случайно становится свидетельницей жуткого сектантского обряда. Сняв на фотоаппарат, как деревенские жители мучают человека, Харпер возвращается в город и пытается убедить полицию принять меры. От ее слов и доказательств отмахиваются, но Харпер еще не знает, чем это обернется для нее самой. Возвращаясь домой, она становится жертвой похищения, и теперь девушке придется приложить все усилия, чтобы выбраться на свободу.



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