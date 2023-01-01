Биография

Брюс Дерн — американский актер и продюсер. Лауреат «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля за «Лучшую мужскую роль» в драме «Небраска». Родился в Чикаго 4 июня 1936 года. После обучения в двух престижных школах Брюс поступает в университет, однако резко решает изменить род деятельности и устремляется в сферу творчества, пройдя отбор в студию актерского мастерства. Вскоре Брюс начинает получать ведущие роли. Впервые на телеэкране Брюс Дерн появляется в конце 1950-х годов. С тех пор его карьера стремительно идет в гору. Фильмы Дерна стали классикой жанра американского кино. Самые известные кинокартины с его участием: «Великий Гэтсби», «Семейный заговор», «Сладкая полночь», «Омерзительная восьмерка», «Арахисовый сокол», «Монстр». Дерн сотрудничал со такими выдающимися режиссерами, как Квентин Тарантино, Фрэнсис Коппола и Александр Пэйн.