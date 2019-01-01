Жена художника (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Клэр всегда любила живопись и когда-то рисовала сама, но покончила с творчеством, став женой известного художника Ричарда Смитсона. Она вдохновляла и поддерживала мужа, организовывала быт и терпела неп�ростой характер «гения», проведя большую часть жизни в его тени. Но наступает время перемен. Развивающаяся у Ричарда болезнь Альцгеймера постепенно отнимает его дар и парадоксальным образом возвращает Клэр желание творить. Сумеет ли она реализоваться как художница?
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Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ТДРежиссёр
Том
Долби
- Актриса
Лена
Олин
- Актёр
Брюс
Дерн
- ДРАктриса
Джульет
Райлэнс
- РКАктёр
Рави
Кэбот-Кониерс
- ЭДАктёр
Эван
Джогиа
- СПАктриса
Стефани
Пауэрс
- ТПАктриса
Тоня
Пинкинс
- ККАктриса
Кэти
Куртин
- ЛХАктёр
Лукас
Хэссел
- ЭСАктриса
Элиз
Сантора
- ТДСценарист
Том
Долби
- НБСценарист
Николь
Брендинг
- ТДПродюсер
Том
Долби
- СФПродюсер
Сюзанна
Филкинс
- МСПродюсер
Майк
С. Райан
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ТЗАктёр дубляжа
Тимофей
Звягольский
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- ТП�Художница
Триша
Пек