Жена художника (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Клэр всегда любила живопись и когда-то рисовала сама, но покончила с творчеством, став женой известного художника Ричарда Смитсона. Она вдохновляла и поддерживала мужа, организовывала быт и терпела неп�ростой характер «гения», проведя большую часть жизни в его тени. Но наступает время перемен. Развивающаяся у Ричарда болезнь Альцгеймера постепенно отнимает его дар и парадоксальным образом возвращает Клэр желание творить. Сумеет ли она реализоваться как художница?



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