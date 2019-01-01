Жена художника
Wink
Фильмы
Жена художника
8.02019, The Artist's Wife
Драмы92 мин18+

Жена художника (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Клэр всегда любила живопись и когда-то рисовала сама, но покончила с творчеством, став женой известного художника Ричарда Смитсона. Она вдохновляла и поддерживала мужа, организовывала быт и терпела непростой характер «гения», проведя большую часть жизни в его тени. Но наступает время перемен. Развивающаяся у Ричарда болезнь Альцгеймера постепенно отнимает его дар и парадоксальным образом возвращает Клэр желание творить. Сумеет ли она реализоваться как художница?

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Жена художника»

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