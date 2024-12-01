Середина века (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Середина века
Триллер100 мин18+

О фильме

Супружеская пара Элис и Том решают отдохнуть от суеты мегаполиса и снимают в пригороде красивый дом, построенный в середине прошлого века. Элис — хирург и хочет сменить работу, Том же особо не рвется к сельской жизни, но ему как архитектору безумно нравится арендованный особняк, спроектированный великим Фредериком Бэннером. Однажды ночью, когда жена была на дежурстве, в доме появилась красивая женщина и рассказала Тому о произошедших здесь странных смертях. Он не очень-то верит в сказки, но вокруг начинают погибать люди.

Страна
США
Жанр
Триллер
Качество
Full HD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
3.4 IMDb

