Середина века (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Супружеская пара Элис и Том решают отдохнуть от суеты мегаполиса и снимают в пригороде красивый дом, построенный в середине прошлого века. Элис — хирург и хочет сменить работу, Том же особо не рвется к сельской жизни, но ему как архитектору безумно нравится арендованный особняк, спроектированный великим Фредериком Бэннером. Однажды ночью, когда жена была на дежурстве, в доме появилась красивая женщина и рассказала Тому о произошедших здесь странных смертях. Он не очень-то верит в сказки, но вокруг начинают погибать люди.

