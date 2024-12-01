Середина века (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Супружеская пара Элис и Том решают отдохнуть от суеты мегаполиса и снимают в пригороде красивый дом, построенный в середине прошлого века. Элис — хирург и хочет сменить работу, Том же особо не рвется к сельской жизни, но ему как архитектору безумно нравится арендованный особняк, спроектированный великим Фредериком Бэннером. Однажды ночью, когда жена была на дежурстве, в доме появилась красивая женщина и рассказала Тому о произошедших здесь странных смертях. Он не очень-то верит в сказки, но вокруг начинают погибать люди.
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
3.4 IMDb
- Актёр
Шейн
Уэст
- СХАктриса
Сара
Хэй
- ЧГАктриса
Челси
Гиллиган
- ГУАктриса
Габриэль
Уолш
- Актриса
Ванесса
Уильямс
- СЛАктёр
Стивен
Лэнг
- МЭАктёр
Майкл
Э. Стерн
- АШАктриса
Анна
Шрирам
- Актёр
Брюс
Дерн
- ДПАктёр
Джон
Пак
- ЭПАктриса
Эмми
Перри
- МЭСценарист
Майкл
Э. Стерн
- МЭПродюсер
Майкл
Э. Стерн
- КАПродюсер
Кэри
Андерсон
- МБПродюсер
Мелисса
Бэйл
- ПБПродюсер
Престон
Бебас
- КБПродюсер
Крэйг
Блэр
- ДБПродюсер
Джей
Бёрнли
- ЗБХудожник
Зак
Бэнгма
- ТДМонтажёр
Тони
Диаз
- ВМКомпозитор
Вивек
Маддала