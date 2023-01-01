Биография

Ванесса Уильямс — американская актриса театра и кино, сценаристка, режиссер и продюсер. Номинантка на премию «Эмми» за роль в сериале «Наша Америка». Родилась в Бруклине 12 мая 1963 года. Истоки актерской карьеры Ванессы идут из театра. Она много снималась на Бродвее в постановках «Сарафина», «Кость мула», «Смерть и Королевский всадник». В 2004 году снимает фильм Dense и в этом же году выпускает книгу «Блеск», которая позднее перерастет в спектакль. В основном Ванесса Уильямс известна как актриса сериалов. Экранным дебютом Уильямс становится пилот сериала «Улица грез» в 1989 году. Далее следуют работы в сериалах «Закон и порядок», «Все ненавидят Криса», «Рыцарь дорог», «Флэш». Снялась в фильме «Кэндимен» 1992 года и в его сиквеле в 2020 году.