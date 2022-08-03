Норм и Несокрушимые: Большое путешествие (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
9.02019, Norm of the North: King Sized Adventure
Мультфильм, Семейный86 мин6+
О фильме
Король Арктики Норм знакомится с археологом, потерпевшим крушение в горах. Он рассказывает медведю, что падение подстроил коварный коллега, укравший у него древний артефакт, служащий ключом к китайским сокровищам. Смелый мишка решает отправиться в Китай, чтобы отобрать реликвию у злодея.
СтранаКитай, США, Южная Корея, Индия
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
3.4 IMDb
- ЭТАктёр
Эндрю
То
- СХАктёр
Саймон
Хаяма
- АМАктёр
Алан
Марриотт
- БДАктёр
Брайан
Добсон
- КХАктёр
Коул
Ховард
- ДКАктриса
Дженнифер
Камерон
- ДХАктёр
Джонатан
Холмс
- ЛТАктёр
Ли
Токар
- МКАктриса
Майя
Кэй
- ДССценарист
Дин
Стефан
- ДАСценарист
Даниэль
Алтире
- САСценарист
Стивен
Алтире
- ККПродюсер
Кен
Кацумото
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- АКАктёр дубляжа
Антон
Колесников
- ДЧАктёр дубляжа
Дмитрий
Череватенко
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- Актёр дубляжа
Сергей
Анненков
- АНРежиссёр дубляжа
Александр
Новиков