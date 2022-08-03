Норм и Несокрушимые: Большое путешествие
Wink
Детям
Норм и Несокрушимые: Большое путешествие

Норм и Несокрушимые: Большое путешествие (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

9.02019, Norm of the North: King Sized Adventure
Мультфильм, Семейный86 мин6+

О фильме

Король Арктики Норм знакомится с археологом, потерпевшим крушение в горах. Он рассказывает медведю, что падение подстроил коварный коллега, укравший у него древний артефакт, служащий ключом к китайским сокровищам. Смелый мишка решает отправиться в Китай, чтобы отобрать реликвию у злодея.

Страна
Китай, США, Южная Корея, Индия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
Full HD, SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
3.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Норм и Несокрушимые: Большое путешествие»