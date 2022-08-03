Норм и Несокрушимые: Большое путешествие (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Король Арктики Норм знакомится с археологом, потерпевшим крушение в горах. Он рассказывает медведю, что падение подстроил коварный коллега, укравший у него древний артефакт, служащий ключом к китайским сокровищам. Смелый мишка решает отправиться в Китай, чтобы отобрать реликвию у злодея.

