Идеальное преступление (фильм, 1989) смотреть онлайн
7.71989, Идеальное преступление
Фантастика, Детектив91 мин12+
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О фильме
В некой западной стране существует преступная организация, которая фабрикует ложные улики, помогая своим заказчикам избавляться от неугодных личностей. Однажды структура получает заказ на Ланса Герреро, который «перешeл дорогу» профессору Ламонту. Герреро признают виновным в убийстве юной девушки. За особо тяжкие преступления полагается смертная казнь или, по желанию обвиняемого, полная переделка — психическая коррекция, после которой человек становится неспособным ни на какое проявление насилия.
СтранаСССР
ЖанрФантастика, Детектив
КачествоSD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ИВРежиссёр
Игорь
Вознесенский
- РСАктёр
Ремигиюс
Сабулис
- ЕПАктриса
Елена
Проклова
- РААктёр
Ромуальд
Анцанс
- АВАктёр
Александр
Вокач
- Актёр
Владимир
Стеклов
- ВПАктёр
Витаутас
Паукште
- ГДАктёр
Георгий
Дрозд
- СРАктриса
Сальме
Рээк
- ГПАктёр
Георгий
Пицхелаури
- АНАктёр
Александр
Новиков
- ТАПродюсер
Таги
Алиев
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ВСАктёр дубляжа
Вадим
Спиридонов
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Гаспарова
- ВДАктёр дубляжа
Владимир
Думчев
- ММКомпозитор
Марк
Минков