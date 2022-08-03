Идеальное преступление
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Идеальное преступление (фильм, 1989) смотреть онлайн

7.71989, Идеальное преступление
Фантастика, Детектив91 мин12+

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О фильме

В некой западной стране существует преступная организация, которая фабрикует ложные улики, помогая своим заказчикам избавляться от неугодных личностей. Однажды структура получает заказ на Ланса Герреро, который «перешeл дорогу» профессору Ламонту. Герреро признают виновным в убийстве юной девушки. За особо тяжкие преступления полагается смертная казнь или, по желанию обвиняемого, полная переделка — психическая коррекция, после которой человек становится неспособным ни на какое проявление насилия.

Страна
СССР
Жанр
Фантастика, Детектив
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Идеальное преступление»