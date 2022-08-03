В некой западной стране существует преступная организация, которая фабрикует ложные улики, помогая своим заказчикам избавляться от неугодных личностей. Однажды структура получает заказ на Ланса Герреро, который «перешeл дорогу» профессору Ламонту. Герреро признают виновным в убийстве юной девушки. За особо тяжкие преступления полагается смертная казнь или, по желанию обвиняемого, полная переделка — психическая коррекция, после которой человек становится неспособным ни на какое проявление насилия.

