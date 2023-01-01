Атака (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Тимофей Ермаков заканчивает танковое училище и отправляется на службу в Каракумы. В это время СССР вводит войска в Афганистан, и быстро становится понятно, что офицеры не готовы к реальным боям. Тимофей хочет исправить ситуацию и готовить личный состав с учетом реальных условий, но командиры считают его выскочкой.



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