Атака (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно
9.01986, Атака
Драмы, Советские87 мин18+
Сюжет
Тимофей Ермаков заканчивает танковое училище и отправляется на службу в Каракумы. В это время СССР вводит войска в Афганистан, и быстро становится понятно, что офицеры не готовы к реальным боям. Тимофей хочет исправить ситуацию и готовить личный состав с учетом реальных условий, но командиры считают его выскочкой.
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Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.2 IMDb