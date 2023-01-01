Меняю собаку на паровоз (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Школьник Алик мечтает всего о двух вещах – завести собаку и сняться в кино в роли настоящего партизана. Правда заветное предложение он уже получил. А вот чтобы исполнить вторую мечту, приходится пойти на настоящую аферу и исправить «двойку» в дневнике. Ведь без этого никакой собаки мама ему не купит. Но может ли человек, готовый с такой лeгкостью пойти на подлог, играть настоящих героев?



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