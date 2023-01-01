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Страсти по Чапаю
Актёры и съёмочная группа сериала «Страсти по Чапаю»

Актёры и съёмочная группа сериала «Страсти по Чапаю»

Режиссёры

Сергей Щербин

Сергей Щербин

Режиссёр

Актёры

Сергей Стрельников

Сергей Стрельников

АктёрВасилий Иванович Чапаев
Дмитрий Щербина

Дмитрий Щербина

АктёрЕвгений Мальцев
Карина Андоленко

Карина Андоленко

АктрисаТатьяна Мальцева
Александр Соколовский

Александр Соколовский

АктёрПетька Исаев
Ольга Павловец

Ольга Павловец

АктрисаАнна Стешенко
Юрий Батурин

Юрий Батурин

АктёрДмитрий Фурманов
Станислав Боклан

Станислав Боклан

АктёрАндрей Мальцев
Максим Дрозд

Максим Дрозд

АктёрЗахаров
Илья Соко�ловский

Илья Соколовский

АктёрФедор Сизов
Алексей Лонгин

Алексей Лонгин

АктёрГригорий Чапаев

Сценаристы

Эдуард Володарский

Эдуард Володарский

Сценарист

Продюсеры

Денис Фролов

Денис Фролов

Продюсер
Сергей Куликов

Сергей Куликов

Продюсер
Наталья Чижикова

Наталья Чижикова

Продюсер
Анатолий Чижиков

Анатолий Чижиков

Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Зайцев

Владимир Зайцев

Актёр дубляжа
Александр Новиков

Александр Новиков

Актёр дубляжа
Валерий Иваков

Валерий Иваков

Актёр дубляжа
Ирина Гришина

Ирина Гришина

Актриса дубляжа
Михаил Лукашов

Михаил Лукашов

Актёр дубляжа

Художники

Сергей Чижов

Сергей Чижов

Художник

Монтажёры

Владимир Воронин

Владимир Воронин

Монтажёр

Операторы

Антон Вербин

Антон Вербин

Оператор

Композиторы

Сергей Морозов

Сергей Морозов

Композитор
Людмила Морозова

Людмила Морозова

Композитор