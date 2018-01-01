Страсти по Чапаю (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

Рассказ о малоизвестных деталях биографии легендарного комдива Василия Чапаева: первая любовь в 18 лет и побег из родного села, женитьба и семейная жизнь, Первая мировая война, страстные романы с другими женщинами (дочерью белогвардейского офицера и женой комиссара), смертельная вражда, сломанные судьбы и неотвратимая гибель на реке Урал.





