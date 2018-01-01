Wink
Сериалы
Страсти по Чапаю
1-й сезон

Страсти по Чапаю (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

9.22012, Страсти по Чапаю. Сезон 1 12 серий
Военный, Исторический18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Рассказ о малоизвестных деталях биографии легендарного комдива Василия Чапаева: первая любовь в 18 лет и побег из родного села, женитьба и семейная жизнь, Первая мировая война, страстные романы с другими женщинами (дочерью белогвардейского офицера и женой комиссара), смертельная вражда, сломанные судьбы и неотвратимая гибель на реке Урал.


Страна
Россия
Жанр
Военный, Исторический, Драма

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Страсти по Чапаю»