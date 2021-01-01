И расцвел подсолнух (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.12021, И расцвел подсолнух. Серия 2
Мелодрама16+
И расцвел подсолнух (сериал, 2021) сезон 1 серия 2
Лена Цветкова работает ассистенткой знаменитого хирурга Лазарева. Она соглашается стать его женой. Пусть она не любит профессора, но очень уважает и хочет быть рядом с таким профессионалом и человеком. Но неожиданно влюбляется в отчаянного парня по имени Иван. Она готова уже сказать Лазареву, что свадьбы не будет, но узнает, что Иван — это сын профессора.
Сериал И расцвел подсолнух 1 сезон 2 серия
6.8 КиноПоиск
- ПСРежиссёр
Петр
Степин
- ДЩАктриса
Дарья
Щербакова
- Актёр
Анатолий
Руденко
- ДЯАктёр
Дмитрий
Ячевский
- Актриса
Джульетта
Шабанова
- ИААктёр
Иван
Агапов
- Актриса
Любовь
Руденко
- СПАктёр
Сергей
Петров
- ИДАктёр
Игорь
Днепров
- Актёр
Юрий
Скулябин
- МСАктёр
Михаил
Слесарев
- ДЩСценарист
Дмитрий
Щербаков
- ОТСценарист
Олег
Томашевский
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- Продюсер
Антон
Прокопович
- ТППродюсер
Татьяна
Пронина
- ВЮМонтажёр
Вячеслав
Юдин