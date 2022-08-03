И расцвел подсолнух (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

Лена Цветкова работает ассистенткой знаменитого хирурга Лазарева. Она соглашается стать его женой. Пусть она не любит профессора, но очень уважает и хочет быть рядом с таким профессионалом и человеком. Но неожиданно влюбляется в отчаянного парня по имени Иван. Она готова уже сказать Лазареву, что свадьбы не будет, но узнает, что Иван — это сын профессора.

