И расцвел подсолнух (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

И расцвел подсолнух
9.22021, И расцвел подсолнух. Сезон 1 4 серии
Мелодрама16+

Лена Цветкова работает ассистенткой знаменитого хирурга Лазарева. Она соглашается стать его женой. Пусть она не любит профессора, но очень уважает и хочет быть рядом с таким профессионалом и человеком. Но неожиданно влюбляется в отчаянного парня по имени Иван. Она готова уже сказать Лазареву, что свадьбы не будет, но узнает, что Иван — это сын профессора.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

7.2 КиноПоиск

