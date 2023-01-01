Биография

Антон Прокопович — российский продюсер. Родился 23 июня 1980 года. Кинодеятель получил образование маркетолога в Современной гуманитарной академии. Работать в ТВ-индустрии он начал в 1997 году, а в нулевых занялся организацией мероприятий с участием российских и зарубежных звезд. С 2004 по 2008 годы продюсировал проекты в «Леан-М», а с 2008-го занимает пост генерального продюсера центра «Сила». Дебютной работой Антона Прокоповича стала драма «После жизни» 2008 года. В 2011-м он пополнил фильмографию комедийной картиной «Детка» с Сергеем Шнуровым. При его участии были созданы почти все части киноленты «Сельский детектив», а также сериалы «Из Сибири с любовью», «Призвание», «Черная лестница», «И расцвел подсолнух» и «Счастье меня найдет».