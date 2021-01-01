И расцвел подсолнух. Серия 4
Wink
Сериалы
И расцвел подсолнух
1-й сезон
4-я серия
9.12021, И расцвел подсолнух. Серия 4
Мелодрама16+

И расцвел подсолнух (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Лена Цветкова работает ассистенткой знаменитого хирурга Лазарева. Она соглашается стать его женой. Пусть она не любит профессора, но очень уважает и хочет быть рядом с таким профессионалом и человеком. Но неожиданно влюбляется в отчаянного парня по имени Иван. Она готова уже сказать Лазареву, что свадьбы не будет, но узнает, что Иван — это сын профессора.

Сериал И расцвел подсолнух 1 сезон 4 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «И расцвел подсолнух»