И расцвел подсолнух. Серия 3
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Сериалы
И расцвел подсолнух
1-й сезон
3-я серия
9.22021, И расцвел подсолнух. Серия 3
Мелодрама16+

И расцвел подсолнух (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Лена Цветкова работает ассистенткой знаменитого хирурга Лазарева. Она соглашается стать его женой. Пусть она не любит профессора, но очень уважает и хочет быть рядом с таким профессионалом и человеком. Но неожиданно влюбляется в отчаянного парня по имени Иван. Она готова уже сказать Лазареву, что свадьбы не будет, но узнает, что Иван — это сын профессора.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «И расцвел подсолнух»