Женить нельзя рассорить. Серия 1
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Женить нельзя рассорить
1-й сезон
1-я серия
9.22022, Женить нельзя рассорить. Серия 1
Мелодрама18+
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Женить нельзя рассорить (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Рита и Аня познакомились в роддоме. Рита тогда родила сына Рому, Аня — дочь Машу. Жизнь развела их, но через много лет подруги встретились снова. Эта случайная встреча доставляет немало хлопот Роману и Марии, ведь мамы твердо решили их поженить.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Женить нельзя рассорить»