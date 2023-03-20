Рита и Аня познакомились в роддоме. Рита тогда родила сына Рому, Аня — дочь Машу. Жизнь развела их, но через много лет подруги встретились снова. Эта случайная встреча доставляет немало хлопот Роману и Марии, ведь мамы твердо решили их поженить.



