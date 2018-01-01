Wink
Не говорите мне о нем
Актёры и съёмочная группа фильма «Не говорите мне о нем»

Актёры и съёмочная группа фильма «Не говорите мне о нем»

Режиссёры

Станислав Назиров

Режиссёр

Актёры

Алла Юганова

АктрисаЛюба
Константин Соловьев

АктёрВадим
Ксения Непотребная

АктрисаКарина
Александр Серов-Останкинский

АктёрСергей
Олег Филипчик

АктёрТолик
Екатерина Соломатина

АктрисаГалина Павловна
Ольга Ергина

АктрисаСвета
Василиса Немцова

АктрисаМаша
Андрей Харенко

Актёрриэлтор
Евгения Шипова

Актрисаработница

Сценаристы

Виктория Евсеева

Сценарист

Продюсеры

Ирина Смирнова-Бейнарович

Продюсер
Александр Кушаев

Продюсер
Тамара Хромова

Продюсер
Наталья Рощаховская

Продюсер

Художники

Елена Гвоздева

Художница

Монтажёры

Илья Корнилов

Монтажёр

Операторы

Владимир Володин

Оператор

Композиторы

Андрей Климинов

Композитор