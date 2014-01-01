Надежда. Серия 2
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Надежда (2014)
1-й сезон
2-я серия

Надежда (2014) (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.12014, Надежда. Серия 2
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Надя, простая девушка из маленького городка, провожает жениха Алексея на военную службу по контракту. Героиня тщетно пытается отговорить любимого от опасной работы. Однако упрямый парень не хочет жить в бедности и, вопреки уговорам, уезжает. Но женское сердце болело неспроста. Вскоре Надя получает страшное письмо: ее жених пропал без вести..

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Надежда (2014)»