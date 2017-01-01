Авария. Серия 4
Wink
Сериалы
Авария
1-й сезон
4-я серия

Авария (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2017, Авария. Серия 4
Драмы, Мелодрамы18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

На одном из проспектов столицы происходит страшная авария: лимузин миллиардера Шумина, главы нефтяной компании «Bosomoil», выскочив на встречную полосу, таранит автомобиль врача Краснова.

Сериал Авария 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драмы, Мелодрамы
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Авария»