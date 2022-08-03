Авария. Серия 3
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1-й сезон
3-я серия

Авария (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

9.12017, Авария. Серия 3
Драма, Мелодрама18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

На одном из проспектов столицы происходит страшная авария: лимузин миллиардера Шумина, главы нефтяной компании «Bosomoil», выскочив на встречную полосу, таранит автомобиль врача Краснова.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Авария»