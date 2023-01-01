Биография

Алексей Матошин — российский актер кино и театра. Родился в Томской области в селе Кривошеино 29 июля 1979 года. В детстве будущий актер увлекался спортом: его главным хобби был хоккей. Театром заинтересовался в старшей школе, когда вместе с товарищем подрабатывал аниматором. Получив среднее образование, перебрался в Екатеринбург, где поступил в Екатеринбургский ГТИ. Выпустившись в 2000 году, некоторое время проработал в новгородском театре «Комедія». Однако свои самые заметные театральные роли Алексей Матошин сыграл в Москве на подмостках Театра на Юго-Западе, где начал работать несколько лет спустя. Дебютировал в кино Матошин в 2003 году, появившись в небольшой роли в телесериале «Саша+Маша». После в его карьере были такие проекты, как «Слуга Государев», «Инкассаторы», «Пятницкий». Первую известность принес актеру детективный сериал «Второй убойный», где он исполнил главную роль — принципиального и смелого полицейского. Также зрители хорошо знают Алексея Матошина по сериалам и фильмам «Лондонград. Знай наших!», «Кухня», «Танцы насмерть». Помимо работы в кино и театре, неоднократно снимался в рекламе на телевидении.