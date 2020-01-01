Слепой поворот. Серия 3
Wink
Сериалы
Слепой поворот
1-й сезон
3-я серия

Слепой поворот (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

8.62020, Слепой поворот. Серия 3
Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Каскадерша Алиса после смерти мужа пытается продолжить семейное дело. Но внешне самоуверенная Алиса на деле оказывается хрупкой женщиной, тоскующей по мужскому плечу. Подставить его готовы сразу двое — друг мужа Геннадий и клиент Алексей… Кого выберет спортивная красавица и сумеет ли она разгадать тайну гибели супруга?

Сериал Слепой поворот 1 сезон 3 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Слепой поворот»