Биография

Александр Александрович Аноприков – российский актер, каскадер родом из Красноярска. День рождения: 4 августа 1980 г. В школе будущий актер Александр Аноприков уже твердо решил связать свою жизнь с театром, поэтому остался в родном городе и поступил в Красноярскую академию музыки театра. В 2001 г. он ее успешно окончил под руководством К. А. Вощикова. Судьба привела начинающего актера в Норильск, где в период 2001-2005 гг. он входил в труппу местного драмтеатра им. Вл. Маяковского. В 2006 г. вновь поменял место жительства, переехав в Москву. Там его приняли в Театр «Практика» в Трехпрудном переулке. В 2012 г. участвовал в постановках Ногинского драмтеатра в Московской области, а в 2013-2016 гг. входил в труппу Московского губернского драматического театра. В настоящее время – член коллектива Московского современного художественного театра. Сниматься в кино и на телевидении артист начал в 2006 г. Впервые его пригласили в эпизод сериала «Детективы». Впервые роль второго плана Александр Аноприков сыграл в боевике «Белая медведица» (2008 г.) Дина Махаматдинова. В историческом сериале «Иван Грозный» (2009 г.) ему довелось предстать в образе палача. В фильмографии артиста более 40 ролей в исторических драмах, боевиках и криминальных сериалах. Особый фильм Александра Аноприкова – сиквел Никиты Михалкова «Утомленные солнцем – 2: Предстояние» (2010 г.), где он играет Крота. Картина номинирована на «Золотую пальмовую ветвь» кинофестиваля в Каннах.